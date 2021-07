La presentazione dei Palinsesti Mediaset 2021-2022, ha tracciato i contorni della fine dell’era di Barbara d’Urso su Canale 5. La conduttrice è stata massicciamente ridimensionata ma pare averla presa bene.

La reazione di Barbara d’Urso dopo il ridimensionamento di Mediaset

Barbara d’Urso ha fatto un lavoro enorme – ha spiegato Pier Silvio Berlusconi nella conferenza stampa di presentazione – nei mesi di lockdown si è distinta come professionista, è stata sempre sul pezzo, l’ho apprezzato molto. Proviamo a cambiare un po’ genere, virando solo sull’attualità. Quel tipo di infotainment a 360 gradi, dalla politica alla cronaca e il gossip, dei suoi programmi domenicali, non ha più senso. Ci adattiamo ai tempi e al cambiamento del gusto degli spettatori. Barbara è una risorsa di Mediaset. Appena ci sarà un progetto che piace a noi e a lei, potrà fare un Prime Time su Canale 5. E’ quel tipo di infotainment che è passato.

Da settembre, quindi, la conduttrice tornerà in onda dal lunedì al venerdì esclusivamente con Pomeriggio 5 (ancora da chiarire se il programma verrà dimezzato oppure no).

Questo brusco taglio pare essere stato preso bene da Carmelita. Ed infatti tramite social la presentatrice TV ha condiviso alcune frasi che Berlusconi le ha dedicato in conferenza stampa.

Oggettivamente, questa, era anche l’unica reazione possibile. Cosa avrebbe dovuto fare? Il ridimensionamento è stato “richiesto” da più fronti perché la televisione di Barbara d’Urso, nell’ultimo periodo, era diventata troppo difficile da apprezzare e giustificare.

Carmelita è una professionista, per carità, io per prima ho amato la sua televisione moltissimo e per tanto tempo.

Poi, qualche “sbavatura” di troppo mi ha fatto storcere il naso (e credo di non essere stata nemmeno l’unica e, anche questo ridimensionamento ne è la viva dimostrazione, non facciamo gli ipocriti).