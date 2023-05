Mattia Zenzola vince la categoria ballo di Amici 22 conquistando la finalissima. Isobel si è classificata in quarta posizione nonostante le incredibili proposte di lavoro che ha ottenuto prima del verdetto ufficiale.

Mattia Zenzola vince la categoria ballo di Amici 22: Isobel “sbanca” tutto

“Questa puntata penso sia molto diversa rispetto alle altre, solo il fatto di vedere quella coppa, il solo vedere quella coppa mi ha emozionato troppo”, ha affermato Mattia Zenzola poco prima dell’esibizione finale.

Isobel ha ricevuto tre incredibili proposte di lavoro: contratto di due anni, il musical Chicago e sei mesi in Spagna al Chorus ballet. “Sono senza parole, in italiano e in inglese. Grazie mille”, ha affermato tra le lacrime.

UN CONTRATTO DI DUE ANNI, CHICAGO IL MUSICAL E SEI MESI IN SPAGNA, QUESTA REGINA#amici22 pic.twitter.com/ptKC8e0fzU — elena; (@heythereelena) May 14, 2023



Mattia, invece, ha ricevuto due importanti proposte tra cui l’invito ufficiale di Roberto Bolle.

Mattia vince il circuito ballo, per lui 50 mila euro in gettoni d’oro. Isobel si classifica in quarta posizione.#Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) May 14, 2023