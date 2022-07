Matteo Ranieri sommerso dalle critiche, Sophie Codegoni tirata in ballo: la mamma dell’ex tronista interviene

Matteo Ranieri dopo la rottura con Valeria Cardone è stato sommerso dalle critiche social. I numerosi commenti contro l’ex tronista hanno anche citato il suo precedente percorso televisivo con Sophie Codegoni, tanto che la mamma del ragazzo è stata costretta ad intervenire.

Matteo Ranieri sommerso dalle critiche, spunta Sophie: la mamma commenta

Matteo Ranieri è rimasto in silenzio ma la mamma è scesa in campo per difendere suo figlio: “Sempre fiera dei percorsi che hai fatto, battitene U B*lin”, ha scritto la signora tramite Instagram.

Nel frattempo, tra i vari movimenti social, è spuntato fuori pure un like di Samuele Carniani (scelta e fidanzato di Roberta Giusti) a questo commento social contro Matteo:

Uscire da lì con una scelta ti fa crescere di follower e ti permette di ricevere qualche proposta lavorativa in più, ha scelto la ragazza più accondiscendente. Ha partecipato come tronista anche per un senso di rivalsa nei confronti della ex Sophie.

Ed intanto anche l’ex corteggiatrice Federica Aversano si è espressa in merito commentando le iniziali voci di crisi:

Non ho mai gioito per i momenti difficili degli altri. Anzi, me ne dispiace!