Manuela Ferrera ospite di Casa Chi ha svelato alcuni retroscena sull’Isola dei Famosi confidando una croccantissima indiscrezione con protagonista Matteo Diamante che ci avrebbe provato con lei.

Io sono entrata dopo, appena sono arrivata ho combinato più caos io che tanti che stavano lì da 40 giorni. Alcune donne si sono mostrate simpatiche, come Miryea Stabile. – si legge su Isa e Chia – Rosaria ed Emanuela dall’inizio mi hanno fatto la guerra. Anche Matteo, alla fine loro due erano le ancelle di Matteo, anche se lui in quarantena ci ha provato. Io non ho ceduto alle sue lusinghe e me l’ha fatta pagare.