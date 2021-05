L’ex naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Manuela Ferrera, durante la sua permanenza in Honduras è stata oggetto di un gossip: la donna è rifatta ed ha le protesi ai glutei? A rispondere a questa indiscrezione ci aveva già pensato il suo ex fidanzato Biagio D’Anelli.

Durante una delle prove alle quali aveva preso parte, l’ex Meteorina Manuela Ferrera aveva sfoggiato un “lato B” sospetto. Alcuni spettatori avevano infatti notato delle anomale protuberanze che avevano prontamente fatto ipotizzare all’uso di protesi ai glutei.

Il “caso” era stato trattato anche nel corso della trasmissione Pomeriggio 5 dove, ospite di Barbara d’Urso, Biagio D’Anelli aveva confermato:

Sì è vero, ma quando era fidanzata con me non c’era devo essere sincero. Ma ora è palese, si nota, l’ho notato anche ieri sera. Lei non mangia tanto e dimagrendo in questi giorni, si vede, lo hanno visto tutti quando ha fatto la prova…