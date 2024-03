Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: dove e quando si sposerà la coppia? Cosa si sa sulle attese nozze

A distanza di quattro mesi dalla romantica proposta di matrimonio, si avvicinano le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia, infatti, nei prossimi mesi pronuncerà il fatidico sì ed oggi sarà ospite di Verissimo per svelare tutte le emozioni ed i dettagli sul grande giorno.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: tutto sul loro matrimonio

I fan di Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser ricordano perfettamente il giorno in cui il trentino, sportivo e modello 31enne ha fatto la sua proposta di matrimonio alla sorella più giovane di Belen. Era novembre 2022 e la coppia si trovava in un idilliaco hotel di montagna. Quale posto migliore per fare una proposta di nozze super romantica? Da quel momento è trascorso del tempo, e dopo vari rinvii per Cecilia e Ignazio sta per concretizzarsi il loro sogno d’amore.

Nelle scorse settimane proprio la Rodriguez ha condiviso alcuni dettagli dei preparativi attraverso una serie di storie su Instagram, aggiornando i follower sulla situazione.

Prima di tutto, Chechu ha voluto tranquillizzare coloro che si chiedevano perché non indossasse l’anello di fidanzamento:

Semplicemente l’ho lasciato in Argentina, dove avevo riposto tutti i miei anelli in un luogo sicuro a casa. Ma mia madre me li porterà.

In merito al loro matrimonio, era stata poi sempre la sorella di Belen a svelare i dettagli sulla location: la cerimonia avrà luogo in Toscana in primavera, probabilmente tra aprile e maggio. Perché la Toscana e non il Trentino, dove Ignazio Moser è nato e cresciuto? Ecco cosa aveva raccontato:

L’anno scorso, io e Ignazio abbiamo fatto un viaggio in Maremma e abbiamo notato che c’è una campagna che mi ricorda molto la mia Argentina. È una campagna che però assomiglia molto anche a Trento, dove Ignazio ha vissuto. Quindi mi piacerebbe unire questi due mondi. Per questo penso che la Toscana sia il luogo ideale per il matrimonio.

Sarà una cerimonia molto attesa e che si terrà dopo vari rinvii, dovuti inizialmente alla pandemia, poi a questioni climatiche e impegni vari.

Infine, sull’abito da sposa già nelle passate settimane la Rodriguez aveva spiegato di stare procedendo con i preparativi:

Oggi è stata la seconda prova dell’abito, mia madre non c’era, e ho sentito la sua mancanza, ma soprattutto nostalgia, perché sono giorni che non la vedo, e per me lei è tutto.

In merito agli ospiti, per il momento tutto tace ma una cosa è certa: Cecilia vorrebbe che partecipassero anche i loro amati cagnolini: