Mariotto distrugge il Tapiro di Striscia dopo la fuga da Ballando, finisce malissimo: “Chiudi la bocca” – VIDEO

Guillermo Mariotto al centro della scena per la sua assenza a Ballando con le Stelle e la consegna di un Tapiro d’Oro da parte di Striscia la Notizia.

Da giorni, il pubblico di Ballando con le Stelle si interroga sull’assenza di Guillermo Mariotto, giudice storico del programma. La sua improvvisa sparizione ha alimentato discussioni, ipotesi e speculazioni, soprattutto in vista del suo possibile ritorno nella puntata del 14 dicembre. Lo show non andrà in onda il 7 dicembre, lasciando spazio alla Prima della Scala.

Tapiro di Striscia a Mariotto dopo la fuga da Ballando: finisce male, ecco perché

Mariotto, assente senza preavviso, ha lasciato gli studi del programma durante l’ultima puntata, generando preoccupazione e curiosità. Alcuni avevano attribuito la sua uscita a problemi di salute, ma lo stilista ha poi chiarito: “Ho dovuto lasciare lo studio per un’urgenza legata a una sarta che collabora con il mio brand”. Un gesto inaspettato che, secondo le sue dichiarazioni ad Adnkronos, non preclude la sua presenza il 14 dicembre.

Nel frattempo, Striscia la Notizia non ha perso tempo e ha consegnato il tradizionale Tapiro d’Oro a Mariotto. Il servizio, in onda il 7 dicembre, è già stato anticipato sui social del programma e promette scintille.

Nel video, Mariotto appare visibilmente irritato mentre interagisce con Valerio Staffelli, inviato del programma. Con una sigaretta in mano, il giudice risponde seccamente: “Questa sigaretta va a finire in un posto”.

Alla replica di Staffelli, “Questa è una minaccia”, Mariotto ribatte: “No, va a finire in un posacenere, ma il posacenere lo scelgo io. Meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere”.

Il climax si conclude con la rottura del Tapiro, che, come mostrano le immagini, va in mille pezzi.

Il ritorno di Mariotto e le dichiarazioni di Zazzaroni

Tra polemiche e tensioni, l’attenzione resta puntata sul possibile ritorno di Mariotto a Ballando con le Stelle. In un’intervista a Fanpage, Ivan Zazzaroni, collega in giuria, ha rassicurato il pubblico minimizzando l’accaduto: “Non è mai stato un caso”.

Una stagione movimentata per Ballando con le Stelle

L’assenza di Mariotto si aggiunge a una stagione già ricca di tensioni e momenti controversi. Nonostante tutto, il programma di Milly Carlucci resta uno dei più seguiti del sabato sera di Rai 1, con il pubblico sempre più coinvolto nei retroscena.