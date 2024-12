Caos a Ballando: Zazzaroni rompe il silenzio su Mariotto e le polemiche

Zazzaroni interviene per chiarire la posizione di Guillermo Mariotto.

Guillermo Mariotto è tornato al centro dell’attenzione dopo alcuni suoi atteggiamenti durante le ultime puntate di Ballando con le stelle. Tra voti imprevedibili e dichiarazioni enigmatiche, il giudice più eccentrico del programma è stato oggetto di numerose critiche da parte del pubblico e dei social. Ma a spegnere il fuoco delle polemiche ci ha pensato Ivan Zazzaroni, suo collega di giuria, che ha rilasciato dichiarazioni mirate a ridimensionare la vicenda.

Zazzaroni difende Mariotto: “È la nostra scheggia impazzita”

In un’intervista a Fanpage.it, Zazzaroni ha definito Guillermo Mariotto come “una scheggia impazzita”, sottolineando come la sua imprevedibilità sia parte integrante dello show. “Dà 2 a chi dovrebbe prendere 10 e viceversa. È sempre stato così”, ha spiegato. Nonostante i momenti di eccesso delle ultime puntate, Zazzaroni ha ribadito l’importanza del suo ruolo: “Mariotto è spettacolo, Mariotto è Ballando con le stelle”.

La difesa si è estesa anche alle recenti critiche legate a un presunto problema con la sarta, che Mariotto aveva condiviso in un messaggio con gli altri membri della giuria. Su questo, Zazzaroni ha invitato tutti a “lasciare stare”, sottolineando come tali episodi non debbano distrarre dallo spirito del programma.

Secondo Zazzaroni, Mariotto è una figura chiave del programma proprio per la sua capacità di spezzare i momenti più prevedibili e introdurre un tocco di eccentricità. “Ci lavoro da 17 anni e mi diverte ancora”, ha concluso il giornalista, lasciando intendere che il suo collega è ormai un elemento imprescindibile dello show.