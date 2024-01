Marito e figli di Eleonora Pedron: chi sono? La storia con Fabio Troiano

Eleonora Pedron, ex Miss Italia e nota personalità televisiva, ha una vita familiare interessante e ricca: scopriamo chi è il marito ed anche i suoi figli.

Marito e figli di Eleonora Pedron: chi sono?

Eleonora Pedron è sentimentalmente legata all’attore e conduttore Fabio Troiano. La loro storia d’amore è iniziata in modo piuttosto insolito: si sono conosciuti sul treno Roma-Milano.

Nonostante l’incontro casuale, la loro relazione si è consolidata nel corso degli anni.

Eleonora Pedron e Fabio Troiano vivono un’intensa storia d’amore dal 2019: “Ci siamo conosciuti su un treno, eravamo nella stessa carrozza, anche se non ci siamo parlati durante il viaggio; ci siamo detti le prime parole solo quando siamo arrivati a destinazione. Poi abbiamo iniziato a frequentarci”, aveva raccontato lei a Verissimo.

“Fabio è semplice come me, mi ha fatto tornare il sorriso, stiamo bene insieme. Posso dire di essere innamorata. Mi piace parlarne, ma lo faccio sempre con delicatezza e discrezione, perché cerco di proteggere le persone che amo, anche un po’ per scaramanzia”, aveva aggiunto l’ex Miss Italia.

A proposito di un possibile matrimonio con Fabio Troiano, aveva detto: “È sempre stato uno dei miei sogni, però non voglio fare programmi. Se dovesse arrivare bene, altrimenti sarò felice lo stesso”.

Eleonora Pedron ha due figli: Inés Angelica, nata nel 2009, e Leon Alexandre, nato nel 2010.

I bambini sono nati dalla precedente relazione di Eleonora con l’ex pilota di MotoGP Max Biaggi.

Nonostante la fine della loro relazione nel 2015, Eleonora e Max sono rimasti uniti per il bene dei figli.

La Vita Prima di Fabio Troiano

Prima di Fabio Troiano, Eleonora Pedron è stata legata a Max Biaggi per dodici anni.

