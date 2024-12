“E’ accaduto di tutto”, Mariotto sparito da Ballando: retroscena di Massimiliano Ossini

Durante l’ultima puntata di Casa Chi, Massimiliano Ossini, reduce da Ballando con le Stelle, ha raccontato nuovi dettagli sull’uscita di scena improvvisa di Guillermo Mariotto. Mentre i protagonisti del programma si erano concentrati sulla storia della sarta che si era sentita male, Ossini ha fornito una versione diversa e curiosa: un incidente con del caffè rovesciato su abiti di grande valore.

Mariotto sparito da Ballando: il retroscena di Massimiliano Ossini

Mariotto? Ti posso dire che io e Francesco Paolantoni eravamo nel backstage. Quando l’ho visto uscire, gli ho urlato: ‘Ma dove vai? Grazie per avermi dato dieci!’. Mi hanno raccontato che è dovuto andar via perché doveva inviare 17 abiti negli Emirati Arabi il giorno dopo. Non solo la sarta si era sentita male, ma avevano anche versato del caffè su alcuni abiti che valevano centinaia di migliaia di euro.

Ossini ha aggiunto un commento ironico:

Io ho pensato: ‘Ma vacci fra un’ora, quando finisce il programma’. Ma va beh, è accaduto di tutto.

Le sue dichiarazioni non hanno convinto i conduttori di Casa Chi, Azzurra della Penna e Valerio Palmieri. Quest’ultimo ha sottolineato come la scusa dell’emicrania possa sembrare più “conveniente” per Mariotto:

Se la scusa sono i vestiti di Gattinoni, allora deve pagare la penale. L’emicrania è sempre una buona scusa.

Un’uscita di scena che lascia dubbi

L’immagine di Guillermo Mariotto che lascia lo studio con il boa di struzzo di Amanda Lear, tra abiti da centinaia di migliaia di euro rovinati e una sarta ricoverata per un’ernia, sembra surreale. Ossini ha però aggiunto un tocco di realtà a questa vicenda, lasciando intendere che dietro l’uscita improvvisa ci fosse una situazione caotica e stressante.

Nel frattempo Mariotto si è già espresso più volte in merito, compresa la sua reazione (forse un po’ troppo esagerata) dopo la consegna del Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia scaraventato a terra e fatto in mille pezzi.