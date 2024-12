“Sono stato aggredito”, Mariotto shock dopo il Tapiro di Striscia: le dichiarazioni infuocate

Il giudice di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto, è stato raggiunto da Valerio Staffelli all’uscita dell’aeroporto di Fiumicino per la consegna di un tapiro d’oro, simbolo iconico di Striscia la Notizia. Il motivo? Il recente abbandono improvviso dello studio durante la trasmissione di Rai1. Tuttavia, l’incontro non è andato come previsto: Mariotto ha reagito in modo stizzito e, secondo quanto riportato da Striscia, il tapiro è finito a terra in mille pezzi.

Le reazioni di Mariotto dopo il Tapiro

In serata, Mariotto ha commentato l’accaduto con parole forti, sottolineando il suo disappunto per la situazione. Durante il programma radiofonico Protagonisti, condotto da Francesco Fredella su RTL 102.5, il tentativo di contattare Mariotto si è concluso con una brusca interruzione: “Mi ha sbattuto il telefono in faccia. Se l’è presa anche con me. Non riproverei a chiamarlo,” ha dichiarato Fredella.

Anche Samanta Togni, ex volto di Ballando con le Stelle, ha commentato ironicamente:

Come mai ha distrutto un tapiro? Era evidentemente in un momento di particolare nervosismo. Non oso immaginare la fine del suo telefono.

La risposta del giudice al giornalista radiofonico

Più tardi, Gabriele Parpiglia è riuscito a ottenere una reazione da Mariotto, che si è mostrato visibilmente irritato:

Striscia la Notizia? E chi è Striscia la Notizia? Gentucola che è venuta ad aggredirmi all’aeroporto. La prego, ne ho abbastanza per oggi.

Parpiglia ha sottolineato la durezza dei toni usati da Guillermo:

Ha parlato di gentucola e aggressione. Un uomo di spettacolo così navigato non dovrebbe usare queste parole. Era strano sentirlo così abbattuto.

Il clima attorno al giudice di Ballando

Il nervosismo dello stilista sembra legato a un periodo particolarmente complesso. Il giudice di Ballando, personaggio noto per il suo carattere estroverso e talvolta sopra le righe, appare questa volta in difficoltà, alimentando curiosità e discussioni tra i fan del programma e del gossip televisivo.