Maria Monsè continua ad attaccare Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè. Ospite di Radio Radio durante “Non succederà più”, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confidato a Giada Di Miceli cosa pensa della rottura tra Lucrezia e Manuel Bortuzzo.

Maria Monsè giudica ancora Lulù dopo la rottura con Bortuzzo

Ricordo che ero in treno, stavo tornando dalla festa di compleanno di Delia ed ho ricevuto questa notizia che era stata appena pubblicata dai miei amici. – riportano le colleghe di Isa&Chia – Io ero stata una di quelle che l’avevano detto sin dall’inizio quanto i tempi erano ancora non sospetti. Ero stata estremamente sbilanciata, esprimendo il mio concetto, la mia questione di verità che io spesso insisto nel voler sottolineare. Io, visto la mia esperienza, non avevo paura di questa intoccabilità e ho voluto dire quello che penso. Ovviamente non ho sentito Manuel Bortuzzo, anche se nella casa avevo un ottimo rapporto con lui; è sempre stato carino e cortese con me. Lui è un ragazzo che come dal di fuori ha colpito tutti quanti, per chi l’ha conosciuto per tre lunghe settimane, che stando chiusi sembrano non finire mai, devo dire che dal vivo è ancora più una bella persona.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip aggiunge di essere molto dispiaciuta:

M’è dispiaciuto quando qualcuno non ha capito nulla. Ho sentito di tutto, ho sentito che c’è stato chi si è permesso di mettere in discussione anche questo. Io ero in casa quando c’è stato questo stravolgimento generale. Vorrei rinfrescare un po’ la memoria su questo episodio. Tutto è cambiato quando è arrivato lo sponsor della crema anticellulite che tutte noi donne dovevamo massaggiare. Ci avevano regalato questi prodotti e ci hanno suggerito di metterci sul lettino o di farci aiutare da qualcuno che era volenteroso di spalmare questa crema. Lei è andata dritta da lui. In quel momento non erano neanche nel fiore di nulla, diciamo che è stato un modo di insistere, lei ce l’ha messa tutta affinché questa storia decollasse. Hanno fatto vedere il momento in cui lui spalmava questa crema e da lì Manuel aveva tutti gli occhi a cuoricino. Lei è stata una di quelle donne che non ha avuto timore di fare questa proposta a un uomo, l’ha preso sul lato intimo, particolare.

Maria Monsè prosegue:

Io ricordo che Manuel diceva che voleva stare da solo, aveva bisogno di libertà, Lulù si avvicinava e lui correva dall’altra parte, poi improvvisamente questa situazione fra di loro non c’è stata più. Anche per questo motivo fin dall’inizio ho detto che questa storia non mi sembrava che potesse durare tantissimo, perché è stata lei che l’ha sforzata un po’ troppo. Se avessi un figlio maschio corteggiato da una donna a questi livelli io da mamma direi “scusa un attimo, perché c’è bisogno di fare tutto questo?”.

Manuel e Lulù: il paragone con la ex fidanzata Federica

Mi ricordo che l’ex ragazza è arrivata sulla passerella perché Alfonso l’ha forzata a salire, non si voleva togliere la mascherina, indossava dei jeans, insomma era tutto l’opposto di quello che è una persona come Lulù. Io mi ricordo che quando ci chiamavano nel confessionale o a fare delle cose o se c’erano dei servizi fotografici, se le prendevi il posto, lei proprio assolutamente puntava i piedi, doveva essere al centro dell’attenzione. Non detto solo da me. Proprio Davide aveva fatto un bel discorso alla fine, aveva detto “questa è Lulù”, guardate come risponde agli altri. Io stessa ho ricevuto delle bruttissime risposte con tante parolacce una dietro l’altra, quando io non ho detto nulla nei suoi confronti.