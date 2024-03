“Paura in confessionale”, Marco Maddaloni: ecco come il Grande Fratello lo ha informato del suocero in fin di vita

Nei giorni scorsi Marco Maddaloni ha deciso di abbandonare per sempre il Grande Fratello. Una scelta giunta dopo essere uscito momentaneamente ed aver vissuto un grave lutto, in seguito alla morte del suocero, il padre della moglie Romina Giamminelli. Il judoka, nel pomeriggio di oggi, è tornato in tv, ospite di Verissimo, il rotocalco di Canale 5.

Marco Maddaloni e gli ultimi giorni difficili dopo il Grande Fratello

Per Marco Maddaloni, quelli appena trascorsi sono stati giorni particolarmente dolorosi. Alla trasmissione condotta da Silvia Toffanin ha spiegato come ha vissuto l’ultimo periodo, in seguito all’uscita dal Grande Fratello:

Sono giorni strani perché sai già quando esci da un reality che resti quattro mesi chiuso in una casa è tutto un po’ strano, poi hai la felicità nell’abbracciare i tuoi figli, tua moglie, però hai la tristezza dentro che comunque è andato via un pilastro della famiglia, per questo sono veramente giorni particolari in cui passi da un sorriso di un bambino a un pianto.

Una scelta, quella di lasciare il reality, che tuttavia ha ritenuto più che giusta e della quale non si pente. Tuttavia Maddaloni ha anche ammesso le difficoltà nel prendere questa decisione che ad ogni modo si è rivelata dolorosa:

La scelta di andare via un po’ mi ha fatto soffrire perché è come se li avessi abbandonati, proprio nell’ultimo miglio di questa lunga corsa però come ho detto nel discorso le cose che sono più geloso di mia moglie non è il tatto, non è il bacio ma sono le sue lacrime, i suoi dolori, cose che voi non potete mai vedere e mai avere e le voglio tutte io. In questo periodo ce ne sono tante.

Sebbene fosse ancora nella Casa di Cinecittà, Marco è riuscito comunque a salutare il suocero prima di spegnersi. Poi ha svelato come la produzione del reality gli ha comunicato la triste notizia:

Loro mi hanno chiamato in Confessionale come si fa sempre dopo la puntata per esprimere un po’ i pareri e invece ho capito che era un Confessionale completamente diverso. Mi ha spaventato, ho fatto una corsa al Cardarelli con la paura che non arrivassi in tempo, invece non è stato così sono riuscito a salutarlo.