Perché Marco Maddaloni ha abbandonato il Grande Fratello? Le vere motivazioni dietro la sua decisione

Il lutto per la scomparsa prematura ed improvvisa del suocero ha portato Marco Maddaloni a lasciare temporaneamente la Casa del Grande Fratello. Ieri sera però, il concorrente ha deciso di abbandonare definitivamente il reality, ma nel farlo ha anche voluto svelare le sue reali ragioni, rendendo partecipi anche i suoi ormai ex inquilini.

Marco Maddaloni abbandona il Grande Fratello: i reali motivi

Nella puntata di ieri del Grande Fratello abbiamo assistito al ritorno di Marco Maddaloni, il quale ha comunicato la sua decisione di abbandonare il reality.La morte del suocero ha indubbiamente segnato un motivo fondamentale, ma le vere ragioni sono altre.

Nel corso di un freez, Marco è rientrato in Casa per parlare direttamente con i suoi inquilini e comunicare la sua scelta. Prima però, si è scusato per essere andato via all’improvviso senza dare loro la possibilità di capire cosa stesse accadendo:

Vi chiedo scusa, sono andato via in fretta. Però mio suocero è venuto a mancare, il papà di Romina. Per me è stato sempre come un secondo padre. Era la parte leggera della mia famiglia. Potevo parlare del Napoli, potevo fare i pranzi luculliani, potevo fare tante cose. Lui le ultime parole che mi ha detto, sono riuscito a salutarlo, sono state: ‘che ci fai qua? Torna dentro la Casa’.

Nonostante il volere del suocero, però, Maddaloni ha deciso di non fare ritorno al Grande Fratello, ma le vere ragioni sono altre, come ha avuto modo di spiegare:

La mia parte sportiva vorrebbe anche continuare ad accompagnarvi in questo stupendo percorso. Però, è un momento importante per mia moglie, tra dieci anni parlerà sempre di suo padre. E io non mi voglio perdere quelle sue lacrime e quei suoi dolori. Voglio stare lì e condividerli con loro.

Marco ha voluto precisare ai suoi ex inquilini che non si tratta di un vero e proprio abbandono:

Questo non significa che vi sto abbandonando, è che devo andare dalla mia famiglia. Ve ne ho sempre parlato, adesso sarei un ipocrita se non facessi questo, quello che sento. Soffrirei a stare qui dentro. E poi l’ultimo miglio si fa sempre da solo.