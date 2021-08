Milly Carlucci intervistata tra le pagine di DiPiù, parla della nuova edizione di Ballando con le stelle e dice la sua sull’addio di Raimondo Todaro e la possibilità di avere Marcell Jacobs nel cast.

Raimondo Todaro, uno dei suoi maestri storici, non ci sarà. Milly Carlucci non ha nascosto la delusione. Inoltre due ballerine di punta del programma, Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, aspettano un bambino. Quindi anche loro saranno assenti:

Sono felicissima per Ornella Veera, come dico sempre si ingrandisce la famiglia di Ballando. Todaro? Al di là delle modalità con cui si è consumato questo addio, ripeto quello che ho già detto: gli auguro in bocca al lupo.

Ora io non ci penso più, anzi le dirò: stiamo facendo i casting per prendere nuovi ballerini. Inoltre sta per partire Ballando on the Road, lo spettacolo itinerante di Ballando con le Stelle che, in settembre, dovrebbe toccare tre tappe in Italia: una al Nord, una al Centro e una al Sud.

In quell’occasione, oltre a scegliere ballerini amatoriali da lanciare durante la serata, avremo modo anche di conoscere nuovi ballerini professionisti. Nella vita si va avanti, l’importante è non perdere mai l’entusiasmo.