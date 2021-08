Continuano i rumors sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle 2021, in onda con l’esordio della nuova stagione autunnale, nella prima serata del sabato di Rai1 e condotta come sempre da Milly Carlucci. I riflettori sono attualmente accesi sul nuovo cast che si sta andando formandosi seppur nel massimo riserbo. Secondo gli ultimi clamorosi rumors, ci sarebbe spazio anche per una nota ed amatissima conduttrice che di recente ha annunciato a sorpresa il suo addio a Mediaset.

Ballando con le Stelle 2021: nuove ipotesi e prime smentite

Oltre a quello di Alessia Marcuzzi, nelle ultime ore trapela anche un altro clamoroso nome relativo al nuovo cast di Ballando con le Stelle 2021: quello della conduttrice Rai, Antonella Clerici. Dopo essere tornata in auge con È sempre mezzogiorno e The Voice Senior, la Clerici dirà di sì alla collega Milly Carlucci, prima di pronunciarlo al compagno Vittorio Garrone, come ipotizzato dalle ultime indiscrezioni di gossip?

In realtà, come riferisce LaNostraTv, il nome di Antonellina è stato avanzato come possibile partecipante allo show del sabato sera di Rai1 nel ruolo di “ballerina per una notte”, ma al momento resta solo una ipotesi al pari di Alessia Marcuzzi.

Nel frattempo però è arrivata la prima smentita da parte di un nome circolato nei giorni scorsi come possibile concorrente del programma. Si tratta di Sabina Guzzanti che ha smentito la sua partecipazione a Ballando con le stelle 2021 attraverso un post su Instagram:

Ho visto che mi davano come concorrente di Ballando con le stelle…l’ultima volta che ho ballato in pubblico credo sia questa. Non posso concorrere, chi l’ha pensato è troppo generoso.