Per quale motivo Mara Venier ha litigato con Paola Perego? Per capirci qualcosa dobbiamo tornare indietro al 2016, in occasione del 40esimo compleanno di Domenica In (all’epoca condotta proprio dalla moglie di Lucio Presta).

Dopo l’ospitata saltata di Mara Venier, la stessa conduttrice aveva lanciato delle frecciatine social a Paola Perego. Di seguito, la “Zia” della TV aveva rilasciato anche un’intervista al Corriere della Sera dove aveva chiarito la sua posizione:

Assente per motivi personali tra me e Paola Perego. Questo è l’atto più curioso e incomprensibile: dieci giorni fa avevo spiegato che non ci sarei stata e nonostante la rettifica al primo comunicato firmato dalla Rai, ne è uscito un altro in cui c’era il mio nome. Non capisco perché. Ho detto di no per problemi personali privati tra me e la conduttrice.

Nel post pubblicato su Instagram Mara Venier si scagliava anche contro la Rai, colpevole di averle tolto tutti i suoi programmi:

Il rispetto invece ha a che fare con il modo in cui due anni fa sono stata esclusa dalla Rai. Penso che ci voglia maggiore rispetto per personaggi come me – ma non ci sono solo io – che hanno dato tanto a questa azienda. Mi hanno tolto La vita in diretta e Domenica In senza nemmeno una convocazione, senza dirmi nulla, senza un ringraziamento, l’ho trovato molto inelegante, mi hanno dato un calcio come si fa con una vecchia scarpa. Parlo della dirigenza Rai, dei vertici che ora non ci sono più e certo anche di Leone che è direttore di rete.

All’epoca dei fatti Lucio Presta (marito di Paola Perego) era anche il manager di Mara Venier.