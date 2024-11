La mamma di Nadia Toffa contro Le Iene: ecco cosa è successo dopo il funerale

Sono trascorsi cinque anni dalla scomparsa di Nadia Toffa, giornalista e volto noto de Le Iene, strappata alla vita a soli 40 anni da un tumore cerebrale. Le sue inchieste continuano a vivere, utilizzate come prove in indagini ancora in corso, segno del loro valore e della dedizione con cui Nadia le aveva realizzate. La madre, Margherita Rebuffoni, in un’intervista al Corriere della Sera, ha raccontato come il lavoro della figlia sia ancora attuale, ricordando il suo impegno in indagini complesse, come quelle sulla Terra dei Fuochi e a Trieste.

La mamma di Nadia Toffa contro Le Iene: ecco le sue dichiarazioni

“Nadia non ci raccontava tutto quello che faceva, e forse è meglio così”, ha dichiarato la madre, sottolineando che molte di quelle inchieste rimangono un pilastro fondamentale per le autorità. Dopo la scomparsa di Nadia, la madre Margherita ha dato vita alla Fondazione Nadia Toffa Onlus, un progetto nato per raccogliere fondi destinati alla ricerca contro i tumori e per sostenere chi soffre.

La fondazione ha già aiutato istituti di eccellenza come l’Istituto Besta e il San Raffaele di Milano. Inoltre, sostiene figure come don Patriciello, impegnato nella battaglia contro l’inquinamento nella Terra dei Fuochi.

“Sto facendo quello che lei mi ha chiesto”, ha spiegato Margherita, trovando in questo impegno una forma di serenità e un modo per mantenere vivo il legame con la figlia.

Un rapporto speciale: “Nadia è sempre con me”

Per mamma Margherita, il legame con Nadia non si è mai spezzato. Ogni giorno trova conforto nei ricordi e negli oggetti della figlia: “Indosso i suoi vestiti, anche le scarpe. Mi siedo sulla sedia che mi ha regalato e le parlo. Così sento che mi abbraccia”.

Pur non avendola mai sognata, Margherita si sveglia spesso con la certezza che Nadia sia vicina, un sentimento che descrive come un abbraccio notturno.

Il rapporto con Le Iene: un legame ormai lontano

Nonostante il programma Le Iene continui a trasmettere i servizi realizzati da Nadia, il rapporto con la redazione sembra essersi affievolito:

Li abbiamo visti al funerale, ma non li abbiamo mai più sentiti. Forse sono grati a lei, ma alla famiglia un po’ meno. Non importa: abbiamo la sua fondazione e parliamo di lei.

Un aspetto delicato che, però, non offusca il ricordo della giornalista e l’impatto che il suo lavoro continua ad avere.