Nadia Toffa è nata il 10 giugno: ecco il regalo che avrebbe voluto ricevere per i 42 anni, parla mamma Margherita

Nadia Toffa è nata il 10 giugno del 1979 ed oggi avrebbe compiuto 42 anni. Mamma Margherita ha voluto ricordare la figlia scomparsa appena due anni fa a causa di un tumore al cervello che se l’è portata via prematuramente.

Nadia non amava particolarmente il suo compleanno. Festeggiava con sobrietà in famiglia e insieme agli amici, a volte a casa, altre al ristorante. – racconta mamma Margherita intervistata tra le pagine de Il Giornale di Brescia – Un anno le abbiamo fatto una sorpresa con cinquanta persone: è quasi svenuta. Anche se non si direbbe, era una persona molto riservata, timida.

La signora non ha dubbi però, in merito al regalo che Nadia avrebbe voluto ricevere in occasione del suo compleanno:

Una donazione alla Fondazione Nadia Toffa. Aiutiamo la ricerca contro il cancro e tante persone che ne hanno bisogno, per questo chiedo di donare, per noi è importante.

Mamma Margherita svela anche di non andare al cimitero:

Non vado a trovarla, ce l’ho qui con me.

Sui social anche Le Iene hanno voluto ricordare Nadia Toffa ed i primi sono stati Giulio Golia e Alessia Marcuzzi.

