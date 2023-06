Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, prima di diventare famoso e trovare l’amore tra le braccia di Pamela Camassa, ha vissuto degli importanti problemi di salute con una malattia infantile rara.

Quando era piccolo Filippo Bisciglia è stato colpito da una malattia rara che si chiama Morbo di Parthes. Ospite di Verissimo lo scorso maggio, il conduttore di Temptation Island ha svelato di aver trascorso ben due anni senza poter camminare:

Mamma e papà hanno sempre lavorato, perciò da piccolo stavo con i nonni. Purtroppo sono stato fermo due anni per una malattia che ho avuto, il morbo di Perthes. All’epoca questa cosa non si operava e se sono guarito devo ringraziare il professor Milella, un ortopedico che sperimentò una nuova cura.

Secondo me quella cosa, quando ero piccolo, mi ha segnato. Veder giocare gli altri bambini e vederli correre, mentre io ero fermo mi ha dato una forza che poi sto usando anche adesso. Da piccolino avrei voluto giocare a calcio ma non potevo per i problemi all’anca, perciò ho iniziato con il tennis e non perdevo una partita perché avevo questa voglia di vincere e dimostrare che ce l’avevo fatta.