Lulù Selassiè sta preoccupando gli estimatori. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è assente da quasi un giorno dai social e, proprio per questo motivo, Clarissa ha aggiornato i fan svelando che non sta bene.

Siamo un po’ fuori dai social perché Lulù sta poco bene, sta poco in condizione per essere social e quindi stiamo con lei, perdonateci per l’essere poco attivi, non è nulla grave state tranquilli. Soprattutto tornerò a postare io da stasera anche su ClubHouse, vi amo e grazie di tutto!