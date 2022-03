Nell’ultimo numero di Chi Magazine uscito proprio oggi, le principesse Selassiè sono state fotografate a cena fuori con alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip per una bella reunion che ha fatto impazzire anche i fan.

Reunion per le sorelle Selassiè dopo il Grande Fratello Vip: ecco chi c’era

Jessica, vincitrice dell’edizione appena conclusa del Gf Vip, lo scorso weekend ha deciso di cenare da Johnny Micalusi, locale famoso per i piatti a base di pesce, con la sorella Clarissa, il fratello Christian, la madre Adalgisa, l’autrice Irene Ghergo e Marco Sforza, storico assistente di Giacomo Urtis.

In questo modo esordisce il settimanale. Lulù è passata solo per un saluto mentre Manuel Bortuzzo l’aspettava in macchina. Per loro un’altra metà con altre tre ex concorrenti del GF Vip:

In programma un’altra reunion con amici fedelissimi: Aldo Montano con la moglie Olga Plachina e Gianmaria Antinolfi, giunto da Milano con la fidanzata, anche lei ex gieffina, Federica Calemme. Per loro cena a base di sushi e poi discoteca fino a tardi. Jessica e Clarissa, dopo aver cenato con la famiglia, si sono concesse una passeggiata in cui era presente anche la Ghergo e hanno posato solo per “Chi” con Lulù. Poi le Selassié hanno raggiunto tutta la squadra di ex gieffini al Sanctuary, locale dove si balla ad oltranza.