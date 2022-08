Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi e fidanzata di Ultimo, ha parlato online degli attacchi di panico, ricevendo i complimenti da parte di Lulù Selassiè che l’ha ringraziata per avere affrontato il delicato tema.

Jacqueline ha condiviso un video dove – apparentemente – sembrava felice e serena ed invece dentro di lei covava tanta ansia e panico:

Di seguito la fidanzata di Ultimo ha aggiunto:

Sono sorpresa dalla quantità di persone che soffrono di ansia e attacchi di panico. Sto leggendo i vostri messaggi. Chi ha 13 anni e chi ne ha 50. Non siete soli, non cadete nell’illusoria perfezione dei social media. Siamo tanto altro. Siamo le chiacchiere e risate sotto le stelle con gli amici ma anche i pianti solitari fissando il soffitto la sera a letto.

Da quello che leggo vorrei dirvi così tante altre cose per farvi sentire meno soli. Vorrei abbracciarvi tutti. Ai bambini che vengono presi in giro a scuola o che si sentono pecore nere nel gregge bianco… abbiate fiducia in voi stessi e nel tempo.

Chi sente il bisogno di buttare giù è perché ha un problema con sé stesso. Quindi non credete mai alle cattiverie che vi dicono/fanno. Trovate le vostre persone, e se alla fine del giorno siete soli, imparate a farvi bastare la vostra di presenza. Tutto arriverà a tempo dovuto. Fidatevi, il senso arriva col tempo. Alle mamme/padri che si sentono inadeguati come genitori, avete il ruolo più difficile del mondo e nessuno è lì per come si fa, perché il modo giusto non c’è. Cercate di ascoltarvi a vicenda il più possibile, create ponti di comunicazione con i vostri figli e, più importante, non arrendetevi!