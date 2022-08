Stefano Oradei contro Lulù Selassiè. Come ben sapete, la princess dopo il Grande Fratello Vip sta lavorando al suo primo singolo che uscirà il mese prossimo (e, nel frattempo, prepara anche il suo libro).

Il ballerino di Ballando con le Stelle, evidentemente all’oscuro delle oggettive doti canore di Lulù Selassiè, si è preso gioco di lei condividendo un articolo: “Se canta questa… io ragazzi mi candido per il Festival (di Sanremo, ndr). Nothing Impossible… Stay Tuned”.

Il senso di questa critica (gratuita) io non l’ho compreso.

Ed infatti, il personaggio di Lulù può piacere o meno ma è oggettivo che la Selassiè abbia una splendida voce e sia intonata.

Voi cosa ne pensate?

Inizierò questa mia rubrica sui libri perché è una cosa che amo, io amo leggere ed è una cosa che voglio condividere con voi. Sono felice che le persone che mi seguono amano la lettura e ameranno quella che sto creando io, non vedo l’ora. Avevo questa idea da tanto tempo, veramente da anni. Ci sono tante cose che vorrei raccontare perché sono belle e tante persone possono rivedersi in te… Questa cosa del libro non sarà presto, è ancora in fase di preparazione, non vi preoccupate ve lo dirò io quando uscirà.