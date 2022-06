Lulù Selassiè, ex gieffina critica il party del suo compleanno e Giacomo Urtis la “ribalta”

Selvaggia Roma ha attaccato Lulù Selassiè per avere festeggiato il suo 24esimo compleanno in compagnia di alcuni ex protagonisti del Grande Fratello Vip, tra cui Giacomo Urtis.

Selvaggia Roma critica il party di Lulù Selassiè: Giacomo Urtis interviene

Dopo un commento al “vetriolo” della Roma sull’account di Chi Magazine che ha condiviso un video con protagonista Lulù durante i festeggiamenti per il suo compleanno, il mitico chirurgo dei vip ha deciso di risponderle e il suo pensiero lascia intravedere un certo astio tra i due.

Ed infatti, secondo i bene informati, il commento di Selvaggia sarebbe stato indirizzato proprio ad Urtis, protagonista anche della sua edizione.

“Mamma mia, un brivido di tristezza e di malinconia a vedere questo video. Vedo manichini e poca verità. Dovrebbe festeggiare con i suoi veri amici una pizza è una birra in compagnia meno trucco, un jeans una maglietta e tanti abbracci da chi sul serio le vuole un gran bene!”, ha scritto Selvaggia Roma.

Giacomo Urtis, quindi, ha prontamente replicato: