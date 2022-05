Lulù, Clarissa e Jessica Selassié in studio di registrazione: canzone in arrivo?

La passione per la musica per le sorelle Selassié potrebbe trasformarsi presto in un vero e proprio lavoro. E’ questo che sognano Lulù, Clarissa e Jessica, che già nella Casa del GF Vip hanno dimostrato un importante talento canoro.

Lulù, Clarissa e Jessica Selassié incidono una canzone?

A coltivare il sogno per la musica è soprattutto Lulù Selassié che aveva svelato di stare lavorando al suo album, ma anche la minore delle principesse etiopi aveva annunciato di essere al lavoro con il suo primo singolo.

Adesso i desideri delle sorelle Selassié potrebbero diventare presto realtà dal momento che nelle passate ore è apparso un video sul profilo Instagram della vincitrice del GF Vip, Jessica Selassié, mentre le tre ragazze si trovano in uno studio di registrazione. Sullo sfondo, una canzone di Selena Gomez.

Cosa starebbero incidendo? Non ci resta che attendere ulteriori novità anche se già i fan starebbero scalpitando all’idea di saperne presto di più.