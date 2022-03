Beatrice, Ludovica ed Eleonora Valli sono state ospiti del nuovo appuntamento di Verissimo andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Le tre influencer sono state particolarmente criticate sui social e, proprio per questo motivo, una di loro è intervenuta.

Come ben sapete, Beatrice e Ludovica Valli oltre ad essere delle influencer hanno partecipato a Uomini e Donne. Eleonora, nonostante non abbia fatto televisione, si è accodata alle sorelle creando il suo “personal brand” su Instagram.

Tra i commenti dell’account di Verissimo, le tre Valli sono state molto attaccate e Ludovica è intervenuta contro chi sosteneva che Eleonora fosse diventata famosa solo per merito delle due sorelle già conosciute in tv.

Io rimango dell’idea che se non si conosce la storia di una persona, bisognerebbe rimanere in silenzio, o almeno chiedere in maniera educata. – ha esordito Ludovica – Detto ciò, parlo per me, io non devo ringraziare proprio nessuno se non me stessa, mia madre e subito dopo i programmi che mi hanno fatto da “seconda casa” per qualche anno.

Ho aperto IG nel 2012 e da subito ho cominciato a “lavoricchiare” qui sui social e a mostrare la mia vita così come vivevo le mie giornate ogni singolo giorno i programmi che ho fatto successivamente li ringrazierò tutta la vita per la possibilità che mi hanno dato, ovvero farmi conoscere ad un pubblico maggiore.