Luisa Ranieri è pronta a tornare in onda con “Le indagini di Lolita Lobosco”. La fiction TV verrà trasmessa, ancora una volta, sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Sposata dal 2012 con Luca Zingaretti, la coppia vive un amore bellissimo dal 2005.

Luca Zingaretti è il marito di Luisa Ranieri: matrimonio e figli

Luisa Ranieri si è recentemente raccontata a Domenica In, ospite di Mara Venier. L’attrice e Luca Zingaretti ha avuto due figlie: “Cerco di essere una madre presente e accogliente. Per noi la priorità sono i bambini, vengono prima loro e il loro benessere. Se un film coincide e le date si possono spostare… non è che uno deve fare tutti i film, il film più bello l’ho fatto e sono le mie figlie”, ha affermato l’attrice.

Luisa Ranieri e il marito si sono conosciuti sul set di “Cefalonia”:

Stiamo ancora insieme. Mi sembra un miracolo perché si lasciano tutti. Si stanno lasciando tutti. Che paura. Luca è bravissimo. È un padre super presente, super coccolone, anche troppo, quindi ci vizia, siamo viziatissime. Io vengo da un’educazione da cui non sono stata viziata e quindi con lui ho incontrato l’amore, l’amante e sono anche viziata come se fosse un papà.