Lite Oriana e Daniele, come è andata: Soleil Sorge vuota il sacco, cosa è successo – VIDEO

Soleil Sorge interviene sulla lite che avrebbe provocato la rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, aveva già espresso il suo punto di vista con un tweet.

Lite Oriana e Daniele, come è andata: parla Soleil Sorge

“Molto entertaining il generatore casuale di drama in cui vengo inserita senza nessun motivo tratto da una storia vera… ma no grazie”, ha scritto Soleil su Twitter in queste ore.

La Sorge, di seguito, ha spiegato l’accaduto anche a Deianira:

No scusate però io qua il nome di Micol non lo leggo pic.twitter.com/Tq5b5ZxW3m — Francesca (@studiodopoforse) July 12, 2023

Daniele, nel corso di una diretta Twitch, aveva già spiegato l’accaduto: