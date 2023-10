Perché Mara Venier ha litigato con Simona Ventura? La loro prima rottura risale a qualche anno fa. Le due conduttrici sono unite da trascorsi privati oltre che professionali.

Ecco perché Mara Venier ha litigato con Simona Ventura

Dal 2010 al 2018, Simona Ventura è stata sentimentalmente legata a Gerò Carraro, figlio di Nicola, marito di Mara Venier. Quel legame familiare ha influito sul rapporto tra Simona e Mara che, per motivi mai completamente chiariti, si sono gradualmente allontanate.

Nel 2015, durante un’intervista a Le invasioni Barbariche, Simona Ventura ha pronunciato una frase che ha dato inizio alla querelle mediatica con la collega:

Io divido le persone in due categorie: le persone per bene e le blatte. La blatta è uno scarafaggio che si nutre dello sporco degli altri per avere visibilità e popolarità. Ovviamente io preferisco parlare delle persone per bene.

A quelle dichiarazioni, Mara Venier aveva risposto così:

Beh poverina Simona, porella, io non credo parlasse di me, ma vi pare che cerco visibilità? Lavoro come una matta qui in Italia! Come ha detto la Ventura? Le blatte? Chi dice queste cose è cattivo, capisco Simona, che è rimasta male perché io qui ho tanto lavoro mentre lei è andata a Tirana.

Dopo la fine della relazione con Gerò Carraro nel 2018, le cose tra le due conduttrici sono andate peggiorando.

Simona ha dichiarato che il litigio con Mara è stato causato da una terza persona che ha raccontato bugie a cui la conduttrice di Domenica In ha creduto.

Tuttavia, recentemente sembra che le due abbiano fatto pace.

Mara Venier ha invitato Simona Ventura come ospite nel suo programma.