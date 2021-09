Proprio ieri vi avevamo parlato di un litigio di coppia con protagonisti Fedez e Chiara Ferragni, paparazzati in barca tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine da oggi in edicola.

Se fino a poche ore fa non si conosceva il motivo dello scontro, il settimanale diretto da Alfonso Signorini svela passo dopo passo cosa sarebbe successo alla coppia più amata dello showbiz italiano:

Un uragano che scatena in lui una rabbia furibonda e che fa esplodere lei in lacrime. Dopo le urla non torna il sereno, anzi: Fedez si isola e sparisce dai radar, resta in cabina quasi due giorni fino al ritorno a Milano.

Fedez esplode come un ciclone e inveisce contro la moglie, lei risponde, cerca di calmarlo, poi scoppia a piangere disperata. Durante la lite il rapper mostra qualcosa sul cellulare, fa delle telefonate mentre lei cerca di intervenire come se volesse dare la sua versione dei fatti.