Tra le pagine di Chi Magazine, in uscita domani con il nuovo numero, viene mostrata una immagine inedita con protagonisti Fedez e Chiara Ferragni alle prese con una presunta lite (furiosa secondo ciò che si legge tra le pagine della rivista di gossip).

A quanto pare tra la coppia più famosa dello showbiz italiana sarebbero volate parole grosse, così come si legge anche su Libero Quotidiano che in merito approfondisce:

L’ex fashion blogger, oggi regina delle influencer e imprenditrice a tutto tondo, e il suo marito rapper sono stati paparazzati nel bel mezzo di un clamoroso litigio sullo yacht di Diego Della Valle, che li sta ospitando in questi ultimi giorni di ferie sulla Costiera amalfitana.

Tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini si legge in maniera approfondita un altro retroscena:

E’ andato in scena il primo litigio (e che litigio!) alla luce del sole della coppia più mediatica d’Italia. Una lite che ha mostrato per la prima volta il lato inedito (ma normalissimo per qualsiasi coppie ) della loro vita lontana dai social.