Lite tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona: “Mi fai saltare i contratti così!”, ecco cosa è successo

Scontro a tavola tra la regina delle passerelle, Belen Rodriguez, e l’ex “re dei paparazzi”, Fabrizio Corona! Questo è il gossip caldo che ha infiammato i social e le pagine dei giornali di gossip.

Belen, in compagnia della mamma e di un’amica, stava gustando le prelibatezze del menù quando, all’improvviso, spunta dal nulla il fantomatico ex, Fabrizio Corona in persona!

Chiaramente, la ragazza era preoccupata che i paparazzi, sempre pronti a scattare una foto al momento sbagliato, immortalassero questo momento imbarazzante.

E la tensione è aumentata quando, fuori dal ristorante, si è notata una vera e propria pattuglia di fotografi pronti a immortalare ogni singolo battito di ciglia dei protagonisti appena citati.

Mentre Belen cerca di evitare il clamore dei paparazzi, dall’altra parte del locale, c’è Melissa Satta, fresca di separazione da Matteo Berrettini, intenta a pranzare con un amico.

Tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, quindi, sarebbe scoppiata una lite, così come rivela Dagospia:

Qualche giorno fa Belen Rodriguez, che come svelato da Dagospia è in trattativa per partecipare a Ballando con le Stelle, ha pranzato con sua mamma Veronica e una cara amica in un albergo al centro di Milano. Poco dopo è apparso a sorpresa Fabrizio Corona, la showgirl argentina ha ottimi rapporti con l’ex fidanzato ma non avrebbe gradito la sua intrusione. Il motivo? All’esterno della struttura erano presenti diversi paparazzi, appostati da ore per lei e per Melissa Satta, a pranzo con un amico dopo la rottura con Matteo Berrettini. “Ci mancano solo le foto con te, Fabrizio così mi fai saltare i contratti”, avrebbe urlato Belen. Tra i due sarebbe poi tornato il sereno.