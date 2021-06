L’estate più calda di Pierpaolo Pretelli: Giulia Salemi l’ingrediente “chiave”

Mancano solamente tre giorni al nuovo singolo di Pierpaolo Pretelli “L’estate più calda”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, nella Casa ha anche trovato l’amore tra le braccia di Giulia Salemi e la sua strada nella musica.

Pierpaolo Pretelli ha preparato la nuova hit dell’estate in duetto con Giorgina. La canzone scritta con Shade e prodotta da Jaro ci porta all’interno di un ritmo sudamericano mixato al latin e il reggaeton:

Coltivo da sempre la mia passione per la musica – racconta Pierpaolo – e finalmente comincio realizzare uno dei sogni più grandi: quello di dar vita ad un mio progetto discografico. La passione per le sonorità latine ha ispirato questo primo singolo, che ho scritto insieme a Shade, un amico che stimo e che ho condiviso con Giorgina, partner perfetta per questa collaborazione. Mi piacerebbe che la mia canzone ci riportasse a fare quelle cose più semplici, che fino a poco fa erano la normalità: alzare il volume, ballare e divertirsi. Vicini.