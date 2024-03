Leone e Vittoria, i figli di Chiara Ferragni e Fedez di spalle nelle foto: perché? Interviene Selvaggia Lucarelli

Ieri Leone, il figlio maggiore di Chiara Ferragni e Fedez, ha compiuto i suoi primi sei anni ed i Ferragnez si sono ritrovati (in piena Crisi) insieme allo stesso party per festeggiare il primogenito. Tuttavia sui social hanno preferito postare le foto separati. Non proprio una reunion familiare come speravano in tanti, dunque.

Leone e Vittoria, i figli di Chiara Ferragni e Fedez di spalle nelle foto: il possibile motivo

Ciò che però ha colpito molti utenti, sono state proprio le modalità con le quali Fedez e Chiara hanno scelto di fotografare i loro figli. Leone e Vittoria, infatti, forse per la prima volta, sono stati immortalati di spalle: come mai?

I Ferragnez, da questo punto di vista, hanno sempre postato liberamente la propria vita privata sui social, dando in pasto agli utenti momenti importanti della propria famiglia. Anche i bambini hanno spesso giocato un ruolo saliente, almeno fino all’inizio della crisi, quando magicamente, soprattutto Fedez, ha iniziato a richiedere una maggiore privacy.

Lo stesso rapper, abbastanza stizzito, ha commentato così all’inviato di Pomeriggio 5:

Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita. Se voglio decidere di avere privacy in questo momento io posso chiederlo anche se sono stato un porn*grafo della mia vita fino all’altro ieri.

Un cambio di strategia radicale, dunque, che molti hanno notato anche ieri con le foto dei figli di spalle. Ma perché? Se lo sono domandati in tanti, soprattutto sotto ai post di Chiara Ferragni di ieri. A fornire una possibile risposta, pur senza citare direttamente i Ferragnez, è stata Selvaggia Lucarelli rispondendo ad un utente che nel box domande su Instagram domandava: “Cosa ne pensi di quelli che oggi hanno iniziato a fotografare i minori di spalle?”:

Penso che sappiano che il 21 si discute una proposta di legge sul tema e se la stiano facendo nel pannolino (dei figli).

Il riferimento è alla “proposta di legge su utilizzo minori sui social” che il prossimo 21 marzo sarà presentata da Europa Verde. Ed a quanto pare, Fedez e Chiara Ferragni potrebbero aver messo le mani avanti proprio in vista della futura legge che andrà a proteggere i minori online (ed a mettere in difficoltà i tanti influencer che ad oggi hanno ‘usato’ i propri figli sui social per incrementare i propri follower).