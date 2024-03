Chiara Ferragni e Fedez al compleanno del figlio Leone ma separati sui social: il commento del papà del rapper

Oggi, in concomitanza con la festa del papà, Leone, il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez ha compiuto i suoi primi 6 anni. Per il bambino si tratta del primo compleanno con mamma e papà separati, sebbene i Ferragnez abbiano preso parte alla sua festa di compleanno ma senza apparire insieme sui social.

Chiara Ferragni e Fedez al compleanno del figlio Leone ma lontani sui social

Sia Fedez che Chiara Ferragni, in serata hanno condiviso alcuni scatti della festa di compleanno del loro primo figlio, Leone, in cui immortalano soprattutto alcuni dettagli del party organizzato per il bambino, a tema Sonic. La coppia però, si guarda bene dal realizzare la classica foto di famiglia che siamo stati abituati a vedere nei precedenti compleanni del piccolo.

Proprio ieri Fedez aveva replicato a Striscia la notizia alle indiscrezioni sulla crisi con la moglie Chiara Ferragni ed alle voci di chi sostiene che sia solo una strategia comunicativa. All’inviato del tg satirico però, il rapper aveva replicato:

Non mi interessa smentire. Ognuno può pensare quello che vuole, ho due fantastici bambini che sono la mia priorità. Non voglio fare la lotta nel fango.

Tuttavia, sotto al post Instagram con le foto del figlio e del party, in tanti hanno espresso il proprio pensiero attaccando Fedez e criticandolo per il suo atteggiamento nei confronti di Chiara. “Auguri amore mio”, si è limitato a scrivere Fedez su Instagram.

Più emozionante il post dedicato da mamma Chiara. Prima della festa di compleanno la Ferragni aveva condiviso il suo messaggio al figlio:

Auguri all’amore della mia vita che oggi compie sei anni. Ricordo ancora la prima volta che ti ho visto e tenuto tra le mie braccia: penso che quello sia stato il momento più magico della mia vita. Grazie di avermi reso una mamma, la tua mamma per sempre.

In serata è poi giunto un secondo post dedicato ancora al figlio: “Quanto ti amo vita mia”.

Sotto al primo post Instagram dell’influencer è intervenuto più o meno a sorpresa anche Franco, il padre di Fedez che ha commentato con una serie di emoji.