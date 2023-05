Mancano ormai pochi giorni alla finale di Amici 22, uno dei programmi più longevi di Maria De Filippi e che ha accompagnato ad oggi diverse generazioni di spettatori. Dalla prima edizione il talent show ha cambiato pelle svariate volte ma il risultato in termini di ascolti ha sempre dimostrato di aver seguito la strada giusta.

A parlare di Amici e di com’è lavorare con Maria De Filippi sono stati due storici autori del talent, Luca Zanforlin e Mauro Monaco, tra le pagine del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni. I due hanno svelato il segreto del programma, incentrato non solo sul talento ma anche sulle storie personali dei ragazzi.

L’attenzione si è poi spostata sul lavoro con Maria De Filippi, che tende a cambiare quando Amici entra nella sua fase del Serale, dal momento che si trasformano i ritmi, diventando da Scuola televisiva a vero e proprio show.

A svelare com’è lavorare con Maria è stato Mauro Monaco, il quale ha detto:

Io non sono mai tranquillo. Non ha mai gestito così tanti cambi di scaletta da quando lavoro con Maria, è bello ma anche una sfida collaborare con lei: non ama la rigidità dei tempi e degli schemi della tv, lo si vede in tutti i suoi programmi.