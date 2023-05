Cosa pensano realmente i prof di Amici 22 dei finalisti? Chi potrebbe essere per loro il vincitore dell’edizione? Il nome lo scopriremo solo la prossima domenica, in conclusione dell’intero percorso che, in diretta, svelerà il concorrente che conquisterà l’ambito primo posto. Ma intanto, cosa pensano i professori della Scuola?

Vincitore Amici 22 secondo i prof: chi potrebbe essere

I primi prof ad intervenire svelando a loro dire chi sarà il vincitore di Amici 22 sono stati Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. I due insegnanti hanno puntato su Isobel come possibile vincitrice della categoria ballo e su Angelina per la categoria canto. I due prof si sono complimentati anche con Mattia e Wax.

Cosa pensano invece Arisa e Raimondo Todaro? I due prof non possono che fare il tifo per i loro allievi finalisti, ovvero Mattia e Wax, ma anche in questo caso sono state spese parole di stima anche nei confronti di Angelina e Isobel.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, infine, giungeranno alla finale di Amici 22 senza finalisti ma tra i concorrenti in gara hanno fatto i nomi di Angelina per il canto e Isobel per la danza come possibili vincitrici. I complimenti non sono mancati anche per gli altri due concorrenti.