Aaron e Maddalena Svevi sono stati eliminati ad un passo dalla finalissima di Amici 22 che andrà in onda domenica 14 maggio in diretta su Canale 5.

Amici 22, Aaron piange Maddalena riceve una proposta di lavoro

Nel corso del daytime, Aaron si è raccontato a caldo subito dopo la sua eliminazione: “Non si può perdere dopo tutta la crescita fatta qui dentro. E non butterò questa crescita per una settimana in più. Ho vinto con la mia persona. Non è di certo la finale che mi fa pensare chissà che. Sono consapevole di quello che devo fare. Devo dire grazie a me stesso per quanto fatto qui dentro. Una bella pacca sulla spalla”.

Aaron si è lamentato di essere stato inconcludente nella sua vita:

Ho lasciato tutto a metà nella mia vita quando si faceva difficile. Per me oggi è una vincita proprio per questo, perché ho finito.

Emozioni a caldo pure per Maddalena Svevi, prima eliminata della semifinale:

Sto bene, sono felicissima. Sono stati gli 8 mesi più belli della mia vita. Oggi finiscono ma inizia, spero, un’altra bellissima parte. L’esperienza ad Amici è stata un’esperienza a 360 gradi. Mi ha cambiata come persona e come ballerina. Esco come una persona diversa, migliore. Ero una formichina, esco molto più grande. Prendere la maglia avrebbe significato finire fino in fondo un percorso bellissimo, però mi sta bene così, sono davvero felice, è come se l’avessi presa. Me l’aspettavo, eravamo pochi e credo che siamo tutti molto forti. Ho dato tutto e sono molto felice di essere uscita così.

Maddalena ha ricevuto pure una proposta di lavoro importantissima con la compagnia canadese Pro Arte Danza. A comunicare la bellissima news all’ex allieva di Amici 22 chi ha pensato il coreografo Kristian Cellini: