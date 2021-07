Laura Chiatti e Marco Bocci in crisi? Lui avrebbe lasciato casa da tre mesi, parla gola profonda

Laura Chiatti e Marco Bocci sarebbero in crisi. Questo è ciò che emerge tra le pagine dell’ultimo numero di Nuovo che parla anche di una decisione importante da parte dell’attore umbro.

Laura Chiatti e Marco Bocci in crisi? Lui avrebbe lasciato casa

Sembra essere sceso il gelo tra Laura Chiatti e Marco Bocci, almeno in confronto al 2020 quando il protagonista di Squadra antimafia festeggiava l’anniversario di nozze lodando apertamente la moglie.

“È proprio vero, le mosse più azzeccate sono sempre le più folli. Sei anni fa non ero ancora nato”, scriveva l’attore. Nemmeno una parola, invece, questo 5 luglio, la data in cui nel 2014 sposò la sexy collega dopo appena sei mesi di fidanzamento.

Una gola profonda amica di lei – racconta a Nuovo che molte cose sono cambiate. Laura in effetti è apparsa piuttosto dimagrita, reduce dal set della nuova fiction Più forti del destino, in lavorazione in Puglia, che vedremo presto su Canale 5.

Secondo la fonte del settimanale diretto da Riccardo Signoretti Marco Bocci avrebbe addirittura lasciato già da tre mesi la casa che condivideva con Laura Chiatti e i loro due figli, Enea e Pablo, per andare a vivere altrove.

“Che io sappia fanno da tempo vite separate”, afferma l’amica dell’attrice. Le voci di un addio si rincorrono già dalla primavera e circolano sempre più insistenti col passare delle settimane.

Il presunto motivo

Dicono che a far arrabbiare l’attrice sia stata una sua collega invadente il cui nome resta avvolto dal mistero che sarebbe stata troppo pressante nei confronti del marito.

“Adoro le scenate di gelosia”, aveva detto Laura in un’intervista. “Lui che arriva, sbatte la porta e urla: “Dove sei stata?”. Mi fa sentire sua, mi fa capire che appartengo a quella persona lì”.