Josh Rossetti continua a cercare popolarità con la violenza (sia fisica che verbale). Dopo aver preso a calci e pugni la macchina di Varrese e lo spintone a Monia Ferrera, il fratello di Greta ha minacciato ed insultato Gabriele Parpiglia.

Ospite in collegamento durante “Turchesando” in onda su Radio Cusano Campus, Josh (che vive di popolarità riflessa) ha vomitato insulti e minacce nei confronti di Gabriele Parpiglia:

La tua nomea in giro non è bellissima Gabriele. A me non me ne frega un cazz*, io ti compro. Ti metto a casa mia a fare il nano da giardino… non hai capito.

Turchese, se devo parlare toglimi ‘sto scimunito. Querelami! Io ti porto in tribunale e ti tolgo tutto. Al telefono non ti dico niente… io sono cresciuto in mezzo alla strada io se ti devo cavare gli occhi te li cavo.

Ma chi cazz* è Gabriele Parpiglia. Non ti preoccupare che Milano è piccola… Gabriele non fare il fenomeno.

Togli questo uomo di merd* altrimenti non faccio l’intervista. Non m’interessa. Chiedere scusa? Lui è un uomo di merd* e glielo dico anche in faccia. Parpiglia di sto cazz* io ti vengo a prendere in diretta, io sono abituato a spaccare i crani, hai capito? Non rompere i coglion*! Questo figlio di puttan*…