La reazione di Monia La Ferrera dopo lo spintone del fidanzato Josh Rossetti

Josh Rossetti, dopo la finale del Grande Fratello ha letteralmente perso la testa prendendo a calci e pugni l’automobile dove era seduto Massimiliano Varrese. Successivamente, dopo un video di “scuse” che fanno letteralmente ridere, anche Monia La Ferrera è intervenuta.

La reazione di Monia dopo lo spintone del fidanzato Josh Rossetti

“Dimmi con chi va e ti dirò chi sei… mi preoccupano le tue scelte in fatto di uomini. Mi sa che sei masochista”, ha scritto un utente alla ex gieffina.

Monia La Ferrera ha commentato:

Le assicuro che il mio compagno potrebbe dare lezione a molti uomini su come una donna dovrebbe essere trattata.

No cara Monia, nessuna lezione. La persona che si sceglie per starci accanto non ti sfiora con un dito nemmeno durante l’apice più estremo della sua ira.

Le scuse (farlocche) del fratello di Greta

In merito all’accaduto di ieri sera post puntata, post finale. Io e Monia eravamo tranquilli sul van, tutto a un tratto Varrese si avvicina a noi istigandoci, istigando me, istigando Monia. Inizia ad applaudire, a fare i suoi sorrisini, ha iniziato a provocarmi. Io ho aspettato un attimo che lui si avvicinasse alla macchina, c’erano comunque 4 metri di distanza. Mi sono avvicinato e ho chiesto a lui cortesemente, per favore, di scendere alla macchina e parlare con me da uomo a uomo. Lui mentre era dentro la macchina mi rideva in faccia e ha iniziato a dirmi no non scendo, io volevo solo parlare da uomo. Poi la situazione mi è sfuggita di mano, la violenza non va usata, ammetto che non ho contato fino a 10, mi scuso con tutti quanti, ma non c’era nessuna bambina in macchina perché io non mi permetterei mai davanti a sua figlia di fare una cosa del genere. Detto questo mi scuso per come ho reagito davanti a tutta Italia senza problemi.

Josh ha svelato anche il motivo dello “spintone” a Monia La Ferrera:

Per quanto riguarda lo spintone a Monia, volevo semplicemente allontanare la mia donna da una probabile rissa perché ero circondato da cinque buttafuori che volevano sicuramente placare la situazione, però dentro di me non sapevo cosa stava per succedere, quindi era un modo per allontanarla. Detto questo se qualcuno viene a provocarmi non è colpa mia, perché se l’è cercata.