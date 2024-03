Josh Rossetti, dopo la violenta lite con protagonista anche Massimiliano Varrese (che, sia chiaro, a differenza sua non ha mosso un muscolo) è intervenuto raccontando la dinamica dei fatti che si è scatenata al termine della finale del Grande Fratello.

In merito all’accaduto di ieri sera post puntata, post finale. Io e Monia eravamo tranquilli sul van, tutto a un tratto Varrese si avvicina a noi istigandoci, istigando me, istigando Monia.

Inizia ad applaudire, a fare i suoi sorrisini, ha iniziato a provocarmi. Io ho aspettato un attimo che lui si avvicinasse alla macchina, c’erano comunque 4 metri di distanza. Mi sono avvicinato e ho chiesto a lui cortesemente, per favore, di scendere alla macchina e parlare con me da uomo a uomo.

Lui mentre era dentro la macchina mi rideva in faccia e ha iniziato a dirmi no non scendo, io volevo solo parlare da uomo.

Poi la situazione mi è sfuggita di mano, la violenza non va usata, ammetto che non ho contato fino a 10, mi scuso con tutti quanti, ma non c’era nessuna bambina in macchina perché io non mi permetterei mai davanti a sua figlia di fare una cosa del genere.

Detto questo mi scuso per come ho reagito davanti a tutta Italia senza problemi.