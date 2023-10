Francesco Renga è nato il 12 giugno 1968 a Udine. Ha iniziato la sua carriera musicale da giovanissimo ed è diventato famoso come frontman dei Timoria. Dopo la separazione anche la carriera da solista è andata più che bene: scopriamo chi sono i figli Jolanda e Leonardo e la nuova compagna dopo la fine della storia con Ambra Angiolini.

Jolanda Renga ha 19 anni (compiuti lo scorso gennaio) ed è la primogenita di Francesco ed Ambra. Recentemente intervistata da Silvia Toffanin durante Verissimo, ha parlato del suo rapporto con il padre e la voglia di cantare:

Sono molto timida e riservata, non amo che si parli di me. È per questo che il mondo di mamma lo vedo troppo lontano da me. Al contrario mi piace cantare. Sto prendendo lezioni e non escludo che un giorno potrei seguire quella carriera. Il mio sogno nel cassetto, però, è scrivere, spero un giorno di poter scrivere un libro. Sarebbe il mio grande progetto.

Il rapporto con mio padre? Ci scontriamo perché abbiamo opinioni diverse e a volte non sappiamo qual è il modo più giusto per dimostrarci il bene che ci vogliamo!