Jessica Selassiè ha fatto una diretta Instagram con i follower sul suo profilo di Instagram ad un mese di distanza dalla sua vittoria al Grande Fratello Vip.

Jessica Selassiè ha aperto le danze ringraziando i follower: “E’ sempre grazie a voi se io sono qui e sono quello che sono, quindi grazie!”, Poi ha rassicurato tutti:

Viste le numerose domande sull’argomento, Jessica ha voluto fare delle precisazioni svelando, una volta per tutte, per quale motivo ha tolto il “segui” a Barù su Instagram:

Perché ho tolto il segui a Barù? Perché non sono d’accordo con le sue parole, non è stato un bel gesto il suo e gli ho tolto il segui. Non mi va di creare cose… perché non mi va. Ma non voglio parlare di lui perché questa è la mia diretta.

Io adoro i Jerù, sono super ironici e spero non vadano a chiudere l’hashtag perché sono molto divertenti e ci tengo a precisare che io ho due fandom: #JessVip e #Jeru.