Clarissa Selassiè, dopo aver parlato di Lulù e Manuel, ha anche fatto delle croccantissime precisazioni sul rapporto tra Jessica e Barù dopo la fine del Grande Fratello Vip, svelando cosa ne pensa del buon Gherardi.

Come giudico Barù? Lo adoro e il mio giudizio non è cambiato perché lo trovo molto genuino. Io ci ho anche parlato… se è un’amicizia o comunque una frequentazione e vogliono conoscersi meglio sono fatti loro. In modo privato lui vuole conoscerla e l’ha detto più volte.

Poi Clarissa entra in dettaglio:

L’altra volta ha fatto una intervista dove parlava di amicizia. Ma siate intelligenti… se si frequentano non ve lo verrebbero mai a dire. Anche se fosse… lui vuole una cosa privata e non lo dirà mai. Anche se stanno insieme non ve lo direbbero mai perché Barù non vuole.