Clarissa Selassiè, ospite di Casa Chi, ha parlato della possibilità di un riavvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Lulù: c’è qualche speranza che qualcosa di positivo possa palesarsi all’orizzonte?

Se è finita davvero tra Lulù e Manuel? Io a lui vorrò per sempre bene e il rispetto che ho non andrà mai via e sono super affezionata a lui perché era come un fratello.

Spero che, se non tornano insieme, che comunque si possano parlare perché loro si sono lasciati tramite telefono e non si sono mai confrontati dal vivo.

Spero che possano confrontarsi perché se lo meritano… specie dopo un amore così forte. E’ impossibile non parlarsi più, almeno secondo me. Non so se possono tornare insieme… Lulù è molto ferita e non riconosce Manuel. Sono successe tante cose che preferisco rimangano private. Sono cose che la sua famiglia ha fatto a mia sorella.