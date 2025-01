Perchè Jessica Morlacchi ha abbandonato il Grande Fratello? Paragone con Helena e stoccata di Beatrice Luzzi

Nella puntata del Grande Fratello di mercoledì 8 gennaio, Alfonso Signorini ha annunciato un provvedimento disciplinare contro Jessica Morlacchi, Helena Prestes e Ilaria Galassi, accusate di aver superato i limiti con gesti e parole aggressive. Successivamente, l’ex cantante dei Gazosa ha deciso di abbandonare il reality: ecco cosa è successo.

Jessica Morlacchi ha abbandonato il Grande Fratello

Serata infuocata, quella del Grande Fratello andata in onda ieri sera. Nessun eliminato, ma un durissimo provvedimento con tre concorrenti in nomination e il successivo abbandono di Jessica Morlacchi. Tutto è iniziato dalle dichiarazioni del padrone di casa, Alfonso Signorini:

Ilaria, la tua reazione alle parole di Helena si è trasformata in un’aggressione vera e propria e niente può giustificarla. Jessica hai attaccato e provocato Helena con espressioni estremamente offensive e ci sono parole che possono fare male quanto determinati gesti. Helena hai reagito alle continue provocazioni con toni eccessivi e con un gesto violento e per questo assolutamente inaccettabile. Per questo, siete tutte e tre in nomination d’ufficio.

Il provvedimento ha suscitato una reazione immediata da parte di Jessica, che non ha accettato l’associazione con Helena: “Non posso essere messa sullo stesso piano di chi si comporta in modo instabile e volgare”.

Dopo la comunicazione ufficiale, Jessica ha chiesto: “Se una vuole abbandonare il gioco, può farlo adesso?”. Di fronte all’affermazione di Signorini che ha ricordato la volontarietà della permanenza, la cantante ha ribadito:

Io sono diversa, non rispondo con la stessa modalità. Questo contesto non mi piace. Ho tante cose fuori e non posso accettare di essere paragonata alla volgarità.

Jessica ha lasciato la Casa, sottolineando il suo disappunto per la dinamica del reality: “La televisione è questa, per questo non ho fatto grandi cose. Non ci sto”.

Beatrice Luzzi contro Jessica: “Fai autocritica”

Non sono mancati confronti accesi prima dell’uscita di Jessica. Beatrice Luzzi, opinionista del programma, ha invitato la cantante a riflettere: