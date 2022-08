Gianmaria Antinolfi, prima di andare in vacanza con la sua Federica Calemme, ha risposto ad alcune domande sui social parlando di Jessica e Lulù Selassiè e svelando se rifarebbe mai il Grande Fratello Vip.

Gianmaria ha definito Jessica Selassiè “meravigliosa”, raccontando pure che gli piacerebbe condurre un programma radiofonico insieme a lei: “Ecco, questa cosa sarebbe davvero divertente!”.



Spazio anche per Lulù che incontrerà presto:

Non poteva mancare la sua risposta. Fratellini. 💜🧚🏽‍♀️🏛️✨🪐 #fairylu #gianfede pic.twitter.com/clEnvaRxxF



E per quanto riguarda il Grande Fratello Vip, l’ex concorrente ha risposto che rifarebbe l’esperienza in Casa:

In generale rifarei quasi tutto quello che ho fatto nella mia vita! E assolutamente rifarei il GF Vip. Per me è stata un’esperienza incredibile. Una scarica di adrenalina e di emozioni.

Potrei raccontare cosa è il GF per ore ma non riuscirei mai a trasmettere quello che davvero ho provato lì dentro. È indescrivibile, devi viverlo per poterlo capire!