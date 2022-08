Il prossimo 19 settembre si riapriranno le porte del Grande Fratello Vip con la sua settima edizione condotta da Alfonso Signorini per il quarto anno di fila. In questo nuovo articolo faremo un maxi “riassuntone” sui concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa.

Concorrenti Grande Fratello Vip 7: casa rainbow, tutti i nomi emersi

La prossima edizione del GF Vip 7 si preannuncia molto interessante sotto vari profili. Se lo scorso anno Alfonso Signorini aveva puntato sulla storia di disabilità raccontando la vita di Manuel Bortuzzo, quest’anno affronterà un nuovo delicato tema grazie alla presenza di Giovanni Ciacci, che un anno fa ha scoperto di essere sieropositivo.

Non è da escludere che si possa parlare anche di un’altra tematica lasciando trapelare l’ipotesi di un concorrente transgender.

In una lunga intervista a Libero, Alfonso Signorini ha affrontato anche il tema Lgbtq+:

E’ importante che si parli di diritti Lgbt. Come di trans gender. Basta non esagerare. Ti confesso che vedere cinque trans su Raidue in prima serata mi ha fatto scattare l’applauso. Anche perché bisogna leggere oltre l’aspetto del “mascheramento”, dello stereotipo. A me piace capire, conoscere la loro vita quotidiana, le loro difficoltà. È un tema di estremo interesse; e non è detto che non lo porti al GF.

Chi potrebbe entrare in Casa? Da qui sono prontamente scattate alcune ipotesi più o meno fattibili, come avanzato dai colleghi di Biccy.it, e la prima potenziale concorrente a venire in mente è Elenoire Ferruzzi. Ci sarebbe poi anche Vladimir Luxuria ma anche Vittoria Schisano, Efe Bal e Rebecca De Pasquale.

Probabili concorrenti del GF Vip 7

Concorrenti Grande Fratello Vip 7, secondo Amedeo Venza anche Daniele Dal Moro potrebbe entrare nella Casa più famosa d’Italia per allietare gli estimatori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Tra gli altri possibili concorrenti spazio anche per Pamela Prati, Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini, Chadia Rodriguez, George Ciupilan e Antonella Fiordelisi.

Tra gli altri possibili nomi emersi sono saltati fuori anche quelli di Patrizia Rossetti, Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Brenda Asnicar.

GF Vip Party e backstage

Per quanto riguarda il backstage si vocifera di un possibile ruolo per Giulia Salemi per accogliere i vipponi appena eliminati e riportare le loro emozioni a caldo. Per quanto riguarda il GF Vip Party, invece, verrà condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli.